PSG : Rudiger, Chelsea préfère dealer avec Tottenham !

Dans : PSG.

Activement lancé à la recherche d’un défenseur central dans le money-time du mercato, le Paris Saint-Germain est intéressé par Antonio Rudiger.

Auteur d’une solide saison à Chelsea l’an passé, l’international allemand de 27 ans n’entre plus dans les plans de Frank Lampard à la suite de la signature de Thiago Silva à Londres. Thomas Tuchel, qui connait bien son compatriote, souhaite sauter sur cette occasion en or en récupérant Antonio Rudiger, dont la polyvalence et l’expérience rendraient bien des services du Paris Saint-Germain. Cette opération s’apparente toutefois de plus en plus à une véritable mission impossible au mercato puisque les dernières informations du Daily Mail laissent penser que Paris est maintenant hors-jeu.

Et pour cause, le média britannique dévoile que Chelsea souhaite impérativement prolonger le contrat d’Antonio Rudiger au-delà de 2022, avant de le prêter une saison sans option d’achat d’ici la fin du mercato. Un scénario qui conviendrait parfaitement au joueur, lequel souhaite impérativement se relancer afin de disputer l’Euro 2021, sans perdre espoir de regagner sa place à Chelsea d’ici un an. Plus que jamais, l’hypothèse d’une prolongation et d’un prêt sec d’un an à Tottenham, également très fortement intéressé, prend de l’épaisseur. De son côté, le Paris Saint-Germain se retrouve totalement hors-piste pour deux raisons. Tout d’abord, le club de la capitale souhaite impérativement inclure une option d’achat dans le prêt d’Antonio Rudiger. Mais surtout, malgré de cordiaux échanges avec Thomas Tuchel, l’international allemand a clairement affiché sa préférence pour un prêt en Premier League. Vraisemblablement, et même si les retournements de situation sont nombreux en période de mercato, le Paris Saint-Germain devra trouver son défenseur central ailleurs. Pour rappel, au cours des dernières heures, le nom de Mouctar Diakhaby (FC Valence) a été cité avec surprise…