PSG-OM : Neymar titulaire, Mbappé remplaçant, le pari de Pochettino ?

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

A la veille du Trophée des champions entre le Paris SG et l'Olympique de Marseille, Mauricio Pochettino semble avoir décidé de surprendre avec son onze de départ.

Après deux matchs de Ligue 1, Mauricio Pochettino sait qu’il joue déjà gros mercredi soir à Lens à l’occasion du Trophée des champions entre son PSG et l’OM. La victoire marseillaise en septembre au Parc des Princes met une pression supplémentaire sur ce choc, même s’il s’agit d’un trophée secondaire dans l’histoire du football français. Pour ce Paris-Marseille, l’ancien entraîneur de Tottenham va changer son onze de départ par rapport aux rencontres face à l’ASSE et Brest. En effet, selon l’entraînement de mardi, il paraît acquis ou presque que Neymar, qui a repris le travail collectif cette semaine, sera titulaire face à une formation avec qui la star brésilienne a un lourd contentieux. Et le retour de Neymar n’est pas le seul à se profiler contre l’Olympique de Marseille. Éloigné des terrains depuis son incroyable tacle lors de Lille-PSG, Presnel Kimpembe a récupéré de sa blessure aux ischio-jambiers et il est partant pour le Trophée des champions.

Mais ces retours annoncent des changements dans le 11 de départ, et le principal concerné par ces choix devrait être Kylian Mbappé. L’attaquant français du Paris Saint-Germain est clairement parti pour être remplaçant contre l’OM. Apparu physiquement et mentalement dans le dur en Ligue 1, l’ancien monégasque devrait débuter sur le banc, tout comme Moïse Kean. Deux choix forts signés Mauricio Pochettino pour ce rendez-vous tant attendu.