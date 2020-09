PSG : Rudiger recale brutalement Tuchel au mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain explore depuis plusieurs jours la piste menant à Antonio Rudiger (Chelsea).

Thomas Tuchel est un grand fan de l’international allemand, auteur d’une saison solide à Chelsea sous les ordres de Frank Lampard, mais sérieusement menacé par la concurrence de Thiago Silva chez les Blues. Gentiment poussé vers la sortie par son coach, qui lui préfère Andreas Christensen et César Azpilicueta pour épauler l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Antonio Rudiger a directement été contacté par Thomas Tuchel au cours des dernières heures. Par téléphone, le coach du PSG a fait savoir à l’ex-défenseur de l’AS Roma qu’il souhaitait le recruter afin d’épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe dans la capitale française.

Le projet avait tout pour intéresser Antonio Rudiger, d’autant plus que l’Allemand de 27 ans aurait certainement bénéficié d’une légère revalorisation salariale à la clé. Mais selon les informations obtenues par Le Parisien, la piste Rudiger s’est très nettement refroidie au cours des dernières heures. Et pour cause, bien qu’agacé par sa situation actuelle à Chelsea, le défenseur central de la Mannschaft n’aurait aucunement l’intention de quitter les Blues aussi facilement. Flatté par l’intérêt du Paris Saint-Germain, il souhaite néanmoins prouver à Frank Lampard qu’il peut redevenir un titulaire à Chelsea. Et si jamais un départ devenait impératif d’ici dimanche soir, alors Antonio Rudiger devrait privilégier un transfert en Angleterre. Cela tombe bien, le Tottenham de José Mourinho est également sur les rangs. A la surprise générale, ce dossier qui semblait assez simple de prime à bord devient subitement impossible à régler pour le PSG, qui se heurte à la volonté du joueur de poursuivre sa carrière en Angleterre. Un rude coup dur pour Thomas Tuchel, qui s’imaginait déjà travailler avec son compatriote…