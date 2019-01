PSG : Roustan valide ce choix très critiqué signé Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement au stage au Qatar, le Paris Saint-Germain fait beaucoup débat ces dernières semaines. En raison du mercato bien évidemment, mais également en raison de cette tournée promotionnelle en pleine saison, et alors qu’un match de Ligue 1 avait initialement été fixé durant la semaine face à Montpellier avant que celui-ci ne soit décalé à la demande du club. Critiqué par plusieurs écuries de Ligue 1 pour avoir privilégié son stage, très important économiquement, au championnat, Nasser Al-Khelaïfi a reçu le soutien de Didier Roustan.

Sur la Chaîne L’Equipe, le chroniqueur a estimé qu’il était tout-à-fait logique que Paris s’en aille au Qatar cette semaine pour honorer son contrat. Et à vrai dire, il ne comprend pas vraiment les polémiques, d’autant que l’exposition du PSG profite à l’ensemble du football français. « Le stage du PSG au Qatar ? C’est tout simplement pour honorer son contrat le plus important, donc pourquoi les blâmer ? Ce n’est pas plus une tournée blingbling que celles de Manchester United en Chine par exemple. Ils le font à un moment de la saison où le calendrier le permet. Il se trouve qu’il y a une journée qui a été reportée, mais Montpellier et la LFP l’ont accepté. Il ne faut pas oublier que le football français profite de l’exposition du PSG à l’international. Tous les autres clubs en profitent. Donc la décision du PSG de maintenir sa tournée au Qatar est compréhensible » a-t-il expliqué. Un discours qui devrait en convaincre plus d’un. Même si les joueurs de Montpellier auraient aimé disputer leur match en retard contre Paris ce mercredi…