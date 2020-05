PSG : Rothen écœuré par l'égoïsme des joueurs à Paris !

Dans : PSG.

Deux mois après le début de la crise du coronavirus, les joueurs du PSG n’ont toujours pas trouvé d’accord avec Nasser Al-Khelaïfi au sujet de la baisse des salaires.

Une situation similaire dans tous les gros clubs français (Lyon, Marseille) et qui ne manque pas d’agacer les observateurs. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen s’est par exemple mué en véritable lanceur d’alerte concernant le Paris Saint-Germain. Car pour l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France, il est véritablement urgent que les joueurs prennent conscience que leurs efforts sont indispensables afin de préserver certains emplois au sein du club. Le ton grave, Jérôme Rothen n’y est pas allé par quatre chemins pour indiquer que certaines familles de salariés du PSG se retrouvaient en grande précarité, et cela en partie car les joueurs n’ont pas été capables de se mettre d’accord afin de baisser leurs énormes salaires.

« La diminution des salaires, c’est important pour la vie d’un club. J’ai eu beaucoup de salariés du Paris Saint-Germain au téléphone et ça m’a fait mal au cœur, car certains ont eu une grosse diminution de salaire. Certains sont carrément au chômage technique. Quand tu vois que ces gens-là galèrent aujourd’hui parce que les joueurs n’ont donné aucun signe de vie au président car ils ne se sont pas mis d’accord sur la baisse des salaires, je trouve cela dommage. Encore une fois, on parle de respect de l’institution, du maillot et du club. Ce serait bien que les joueurs se rendent compte que ce club-là, ce n’est pas que les joueurs. Et Leonardo, il attend quoi pour montrer signe de vie sur la diminution de salaire, afin de montrer l’exemple aux joueurs ? Ils attendent quoi ? On se demande… Et à l’arrivée, il y a des familles qui sont en galère aujourd’hui et cela me fait mal » a lancé le consultant de l’After Foot, impuissant et très inquiet devant une telle situation.