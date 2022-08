PSG : Rooney décerne le Melon d’Or à Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En raison de son mauvais comportement face à Montpellier (5-2) samedi dernier, Kylian Mbappé subit une vague de critiques en France et même à l’étranger. L’Anglais Wayne Rooney s’en est également pris à l’attaquant du Paris Saint-Germain, notamment pour un geste inexistant.

Pour son premier match de la saison, Kylian Mbappé avait sûrement rêvé d’une autre performance. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ouvert son compteur en Ligue 1 face à Montpellier. Une réalisation totalement éclipsée par son comportement tout au long de la partie. Le Français n’a peut-être pas digéré son penalty manqué. A moins que sa mauvaise humeur ne soit liée à des tensions avec Neymar, ou à des problèmes personnels.

Mbappé également critiqué en Angleterre

Quoi qu’il en soit, tout le monde a vu Kylian Mbappé s’énerver et s’arrêter en pleine action lorsque Vitinha ne l’a pas servi en profondeur. Son absence de célébration après son but n’est pas non plus passée inaperçue auprès des observateurs qui ne l’ont pas épargné. « C'est une honte, a par exemple critiqué le consultant Frank Leboeuf. J'ai honte maintenant parce que je l'adore et je ne comprends pas. C'est un exemple pour la jeunesse, il le sait et il n'aurait jamais dû faire ça. » Toujours en Angleterre, Wayne Rooney s’en est également pris à Kylian Mbappé, aperçu en train de bousculer Lionel Messi sur des images relayées sur les réseaux sociaux.

Attention aux apparences. L'image est un gros plan du moment où #Mbappé demande à #Neymar de tirer le second penalty. Mbappé passe en disant "Ney, la balle" & #Messi observe simplement la discussion entre les deux. La preuve dans le tweet suivant ⤵️



pic.twitter.com/3tjxIWSFfE — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 14, 2022

« Un joueur de 22-23 ans qui donne un coup d'épaule à Messi... Je n'ai jamais vu un plus gros ego dans ma carrière, a lâché l’ancien attaquant de Manchester United, dans des propos relayés par Depar Sports. Quelqu'un devrait rappeler à Mbappé que quand Messi avait 22 ans, il avait déjà gagné quatre Ballons d'Or. » Le comportement du Parisien n’était pas idéal. Mais contrairement à ce que montre un montage, le gamin de Bondy n’a absolument pas bousculé l'Argentin.