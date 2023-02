PSG : Riolo veut le grand ménage, Galtier en tête

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi après-midi, le PSG s'est encore raté avec une défaite 3-1 à Monaco. La copie rendue par les Parisiens était très faible, mettant en difficulté Christophe Galtier. Daniel Riolo notamment en voulait beaucoup à l'entraîneur parisien après la rencontre.

L'encéphalogramme plat pour le PSG. Trois jours après son élimination en coupe à Marseille, le club parisien a coulé à Monaco 3-1. Les Monégasques ont mérité leur succès face à une équipe visiteuse, certes amoindrie, mais sans réaction ni fond de jeu potable. Cette quatrième défaite depuis le début de l'année 2023 fait mal juste avant le Bayern en Ligue des champions. Surtout, cette nouvelle prestation insipide fragilise vraiment Christophe Galtier. Le technicien parisien n'a pas trouvé les solutions pour résoudre les problèmes de son équipe et les critiques des réseaux sociaux sont de plus en plus impitoyables à son égard.

Je crois que le PSG n’a jamais été aussi mauvais … sortir Galtier vite !! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 11, 2023

Galtier, les joueurs, la direction, Riolo lance les scud

Daniel Riolo ne fut pas en reste. Dans la soirée, il a enchaîné les messages sur Twitter, visant de suite Christophe Galtier. « Je crois que le PSG n’a jamais été aussi mauvais … sortir Galtier vite !! », « J’entends bien que le problème n’est pas QUE le coach … évidemment. Mais là on a le plus mauvais depuis 10 ans, donc faut vite passer à autre chose », a t-il notamment posté. Le chroniqueur de RMC pense prioritairement qu'il faut virer Galtier au PSG. Mais, si l'entraîneur parisien a montré ses limites, il est loin d'être le seul responsable et le seul visé par Daniel Riolo.

Bon allez tout n’est pas négatif au PSG … à la boutique le 4e maillot va se vendre dans la semaine … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 11, 2023

Bon autre truc positif … match se termine à 19h, douche, avion… Neymar peut retrouver Verratti au resto et si ça tourne pas trop mal ça peut enchaîner à Bougjval … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 11, 2023

Il est aussi déçu par les cadres de l'équipe, mettant en lumière la performance du jeune Zaire-Emery (16 ans) en comparaison des autres titulaires présents ou absents, Marco Verratti prennant le tarif habituel avec Riolo. « Le môme de 1ere qui limite porte le PSG, il joue bien au milieu non ? C’est juste pour être sûr, parce que bientôt il aura autant marqué que Verratti en 10 ans… », « Bon autre truc positif… match se termine à 19h, douche, avion… Neymar peut retrouver Verratti au resto et si ça tourne pas trop mal ça peut enchaîner à Bougjval… », a t-il écrit. Enfin, la direction, accusée de privilégier le marketing au sportif, en prend aussi pour son grade. « Bon allez tout n’est pas négatif au PSG… à la boutique le 4e maillot va se vendre dans la semaine… », a t-il ironisé. Des attaques franches avec des arguments partagés par de plus en plus de supporters parisiens, lesquels sont désespérés alors que le match du Bayern arrive à grands pas.