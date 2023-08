PSG ‍: Riolo met un carton jaune à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique n’a toujours pas gagné avec le PSG, qui a enchainé deux matchs nuls contre Lorient et Toulouse en Ligue 1.

Malgré des résultats décevants pour entamer la saison, les supporters du Paris Saint-Germain se veulent patients avec leur nouvel entraîneur. Il faut dire que Luis Enrique a trouvé un véritable chantier face à lui en débarquant dans la capitale avec de nombreux départs dont ceux de Neymar et Lionel Messi en attendait peut-être celui de Marco Verratti. Le style de jeu sera également très différent avec Luis Enrique, qui prône un jeu de possession qui n’était pas du tout à la mode sous Christophe Galtier. Face à Lorient, les supporters du PSG ont entrevu la méthode Luis Enrique avec une possession presque intégrale mais trop peu de déséquilibres et d’occasions pour espérer la victoire.

Samedi à Toulouse, la première mi-temps a fortement ressemblé au match de Lorient. Après le repos, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont entrés ce qui a ouvert le jeu des deux côtés avec un PSG plus dangereux mais moins équilibré. Après le match nul de Paris (1-1), l’entraîneur espagnol a indiqué qu’il avait préféré la première mi-temps plutôt que la deuxième. Une prise de parole surprenante selon Daniel Riolo, qui met en garde Luis Enrique face à un style de jeu trop basée sur une possession stérile qui pourrait vite lasser les supporters parisiens.

Daniel Riolo met en garde Luis Enrique

« Parfois j’ai le sentiment qu’on oublie la saison que l’on vient de vivre au PSG. Après un bon début de saison avant la Coupe du monde grâce aux individualités, tout s’est écroulé, plus rien n’a fonctionné y compris en championnat avec des matchs de niveau affligeant. Il n’y avait plus rien, le club faisait peine à voir. On sort de ça avec un entraîneur qui n’était pas taillé pour le PSG. Luis Enrique arrive avec un chantier des sols au plafond quand tu enlèves les joueurs qui sont partis et que tu essaies de reconstruire un collectif. Si je dis ça c’est parce que je vais être patient, j’ai envie de voir comment il a envie de jouer. Ça ne m’empêche pas en revanche d’imaginer ce qu’il veut faire. J’ai vu le premier match, j’ai retrouvé la petite flamme ce qui fait de moi un supporter du PSG avec des joueurs qui bougent sur le terrain et qui mouillent le maillot » a indiqué Daniel Riolo au micro de RMC avant de conclure.

« Ce n’était pas efficace, ça tournait en rond mais il y avait quelque chose d’encourageant. Le deuxième match à Toulouse, c’est là que je commence à m’interroger. Je ne comprends pas que Luis Enrique dise à la fin du match que le PSG jouait mieux en première mi-temps car il y avait plus de contrôle que lorsque Dembélé et Mbappé sont entrés. Ce n’est pas parce que Paris a concédé un péno un peu aléatoire qu’on doit remettre en question que le PSG mettait plus le feu avec Dembélé et Mbappé. Si le projet de Luis Enrique c’est 80 % de possession et pas d’occasions, ça va un peu me souler » a fait savoir Daniel Riolo, qui a par ailleurs précisé qu’il ne posait aucun avis définitif sur Luis Enrique, un entraîneur auquel il croit. Mais qu’il met en garde au cas où son objectif soit de faire du PSG une équipe de possession trop stérile, comme ce fut le cas de l’Espagne lors de la dernière Coupe du monde par exemple.