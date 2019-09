PSG : Riolo détruit Neymar l'égoïste sans âme !

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué par les supporters du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Neymar était au centre de l’attention samedi après-midi. Et comme le feuilleton du Brésilien est rocambolesque, c’est lui qui a délivré Paris dans le temps additionnel face à Strasbourg en marquant un but magnifique. Il n’en fallait pas plus pour que de nombreux supporters et observateurs retournent leur veste. A peine croyable pour Daniel Riolo, lequel estime que ce but, aussi beau soit-il, n’efface rien. Selon le polémiste de l’After Foot, Neymar n’est finalement rien d’autre qu’un artiste… sans âme.

« Neymar est un mec qui fait dégouliner Dieu de sa bouche en permanence mais qui ne pense qu’à lui et surtout son portefeuille. C’est un blasphème ambulant. Ce type se fout d’à peu près tout et ne respecte pas grand-chose. Un très beau joueur de foot sans âme. Ceux qui se pâment devant lui ne valent pas mieux que ceux qui se mettaient à genoux devant le Veau d’Or. Tous ceux qui ce matin vendent leurs articles avec des jeux de mots minables: "Joli pied de Ney", "Couper le sifflet", c’est quoi le message? On doit se taire devant l’odieux comportement de ce joueur sous prétexte qu’il est fort? Pour eux les supporters ont eu tort de dire à ce mercenaire qu’il leur a manqué de respect? Mais c’est quoi la leçon de vie, de sport qu’ils veulent nous donner? Il est fort alors tais-toi? Un truc de bandit en somme » a livré le journaliste sur son blog. Un avis qui ne manquera pas de diviser… comme Neymar lui-même.