PSG : Révélation, Neymar, vulgaire plan C du Barça

Un message interne au FC Barcelone révèle que Neymar n'est plus du tout une priorité pour le recrutement. Le PSG peut se préparer à un été tranquille si la stratégie du club catalan se confirme.

Les récentes déclarations du père de Neymar, qui avait auparavant toujours milité pour le retour de son fils au FC Barcelone, ont désormais une explication. Récemment, Neymar Senior avait ainsi confié que son fils se trouvait très bien au PSG, et que le Barça n’avait pas vraiment ses chances de le recruter l’été prochain, même si cela dépendrait beaucoup de ce que voudrait faire le numéro 10 du Paris SG. Mais cette semaine, une bombe est arrivée en provenance de TV3. Le média espagnol affirme ainsi que, dans une actualité déjà bouillante en interne, Josep Maria Bartomeu a annoncé à ses collaborateurs que la venue de Neymar n’était plus du tout une priorité, en dépit des récentes déclarations venues un peu partout d'Espagne ces derniers jours.

En raison de la situation économique du club catalan, qui possède une masse salariale énorme et une grosse baisse de revenus, le seul gros transfert réalisable l’été prochain sera celui de Lautaro Martinez pour environ 100 ME. La seconde priorité sera de continuer les discussions et de déboucher à un accord avec Lionel Messi pour une prolongation de contrat. Enfin, si ces deux éléments sont réglés et que la santé financière du FC Barcelone le permet, alors le recrutement du Brésilien pour une somme nécessaire estimée à 170 ME pourra être étudié. Autant dire que, si le club catalan parvient à gérer les deux dossiers argentins, il ne restera plus grand chose pour convaincre le PSG de céder. Un message que semble en tout cas avoir compris Neymar, qui ne regarde plus vraiment du côté du Barça ces derniers temps, et sait que le Paris Saint-Germain a les moyens et l’envie de le conserver encore au moins une saison de plus.