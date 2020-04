PSG : Neymar au Barça c’est oui, le futur coach insiste

Dans : PSG.

Plus que jamais intéressé par le retour de Neymar au mercato, le FC Barcelone se prépare à un nouvel été mouvementé.

Le dossier pourrait être d’autant plus explosif que Xavi, fortement pressenti pour devenir le futur entraîneur de Barcelone, semble très investi dans le dossier de l’attaquant du PSG. Dans une récente interview sur YouTube, l’actuel entraîneur d'Al-Sadd au Qatar a de nouveau réaffirmé sa volonté de revoir Neymar au Barça dans les mois à venir. Et pour l’Espagnol, qui a évolué au côté de Neymar à Barcelone il y a quelques années, il est évident que le n°10 de Paris ne sera pas un problème dans le vestiaire catalan, malgré la mauvaise réputation qui lui colle à la peau.

« Neymar à Barcelone cet été ? Pourquoi pas ? Côté football, je n'ai aucun doute et j'ai vécu avec lui dans un vestiaire et il me semble être une personne formidable. Il était un professionnel ici à Barcelone et ferait une différence. Ensuite, il y a le problème social et bureaucratique. Je ne vais pas commenter ça. Mais sur le terrain, il est parmi les cinq meilleurs au monde » a rappelé Xavi, lequel avait déjà ouvert la porte à un retour de Neymar au FC Barcelone il y a quelques semaines.

« Si Neymar serait un bon renfort pour Barcelone ? Bien sûr que ça le serait. Nul doute que Neymar est un footballeur capable, comme Griezmann, de faire la différence. Il a déjà joué au Barça, nous le connaissons, nous avons remporté une Ligue des champions avec lui et il a fait un passage fantastique ici » avait indiqué la légende vivante du FC Barcelone au début du mois de janvier. Autant dire que si la venue de Xavi sur le banc catalan se confirme dans les prochaines semaines, le dossier Neymar deviendra encore plus prioritaire qu’il ne l’est déjà pour la direction du champion d’Espagne en titre.