PSG ‍: Rendez-vous secret en Arabie Saoudite pour un taulier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'Arabie Saoudite a su faire venir de grandes stars l'année dernière comme Cristiano Ronaldo ou Neymar. Des ambassadeurs idéaux mais aussi des appâts pour d'autres stars. Par exemple, Neymar tente de convaincre Marquinhos de venir le rejoindre.

Après avoir inquiété toute l'Europe avec ses moyens illimités, le PSG version QSI a t-il trouvé sa bête noire en la personne de l'Arabie Saoudite ? Le championnat saoudien frappe fort depuis plusieurs mois dans sa quête de stars du football. La Saudi Pro League a accueilli Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema ou encore Neymar. Certaines recrues du Royaume restaient des cibles sérieuses du PSG. L'été prochain, on peut s'attendre à voir les Saoudiens couper l'herbe sous le pied des Parisiens, voire pire leur piquer des joueurs de l'effectif actuel.

Marquinhos visé par Al-Hilal pour cet été

Une menace sérieuse qui ne matérialise déjà avec Marquinhos selon les informations du site espagnol Don Balon. Le défenseur brésilien du PSG serait particulièrement à l'écoute de l'intérêt saoudien, bien aidé pour cela par son compatriote Neymar. Coéquipier de Marquinhos à Paris, la star d'Al-Hilal a récemment rencontré le défenseur en privé. Une venue en Arabie Saoudite était au cœur de la discussion et Marquinhos est intéressé de rejouer sous le même maillot que Neymar dans un futur proche.

Le top 5 des salaires mensuels bruts du PSG 🤑 :



🥇 Mbappé 🇫🇷 : 6M€

🥈Dembélé 🇫🇷 : 1,120M€

🥉Marquinhos 🇧🇷 : 1,120M€

4⃣ Hernandez 🇫🇷 : 1,110M€

5⃣ Skriniar 🇸🇰 : 1,1M€



Un salaire moyen mensuel brut de 937 500€ ! 🤯 pic.twitter.com/U7FBaoPzTS — Foot Mercato (@footmercato) March 21, 2024

On imagine que les deux hommes se retrouveraient à Al-Hilal, le leader du championnat saoudien et actuel employeur de Neymar. L'idée de perdre son capitaine et joueur emblématique n'enchante pas le PSG. Néanmoins, financièrement, ce serait une bonne chose si l'offre saoudienne est à la hauteur. Rappelons qu'avec 1,2 million d'euros de salaire mensuel, Marquinhos est le joueur le mieux payé du club parisien derrière Kylian Mbappé et à égalité avec Ousmane Dembélé.