PSG : Liverpool le drague, Mbappé va craquer ?

Titulaire à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain mardi soir contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé n’a pas réalisé un grand match en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Pas vraiment aidé par son génie français, le PSG se retrouve en ballottage défavorable avant le match retour dans trois semaines au Parc des Princes. Nul doute qu’en cas de nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, plusieurs joueurs ayant déjà connu ce genre de désillusion au PSG voudront faire leurs valises. Kylian Mbappé en fait partie, lui qui figure dans le viseur du Real Madrid, mais qui est également associé très régulièrement à Liverpool par les médias anglais. En marge du match entre Paris et le Borussia Dortmund mardi soir, Peter Crouch a d’ailleurs évoqué une possible signature de Mbappé chez les Reds au micro de BT Sport.

Et pour l’ancien buteur de la sélection anglaise et de Liverpool, il sera assurément très difficile pour Mbappé de refuser les avances de Jürgen Klopp. « Je suis certain que des joueurs de haut niveau comme Mbappé voudront venir à Liverpool cet été. Ces joueurs voient à quel point le groupe est harmonieux, gagne chaque match et joue avec la joie de vivre. Chaque joueur de football aimerait jouer sous les ordres de Jürgen Klopp. Ce manager a bâti quelque chose d’incroyable. Non seulement il a recruté des joueurs de grande classe, mais il a surtout amélioré tous les joueurs et désormais, ils sont au sommet de leur art grâce à Klopp » a indiqué Peter Crouch, pour qui un joueur tel que Kylian Mbappé aura donc bien du mal à refuser les avances de Liverpool en cas de proposition lors du prochain mercato estival.