PSG ‍: Renato Sanches vise un nouveau club de Ligue 1

Par Eric Bethsy

Toujours ralenti par des blessures, Renato Sanches n’est pas retenu par la Roma. Le milieu sous contrat avec le Paris Saint-Germain pourrait voir son prêt interrompu cet hiver. Peut-être l’occasion pour le milieu de se relancer sous un autre maillot, et pourquoi pas en Ligue 1 ?

Rien n’est décidé pour Renato Sanches. En début de semaine, le quotidien Le Parisien confirmait des discussions entre la Roma et le Paris Saint-Germain sur la situation du milieu de terrain. Mais les Giallorossi n’avaient pas encore communiqué aux Parisiens leur intention de casser le prêt du Portugais. Ce n’est sans doute qu’une question de temps après une telle première partie de saison. Toujours ralenti par d’incessantes blessures, l’ancien joueur du LOSC n’a disputé que neuf matchs toutes compétitions confondues, dont seulement trois en tant que titulaire.

Plusieurs clubs observent la situation de Renato Sanches. C’est le cas de Besiktas ou de l’Olympiakos. Pour l’instant, la Roma n’a pas dit officiellement au #PSG qu’il devait partir. #mercato https://t.co/pdEyDXKKzt — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 8, 2024

L’entraîneur José Mourinho aurait préféré l’utiliser plus souvent, mais les pépins physiques de son compatriote l’en ont empêché. Le Special One et son directeur sportif Tiago Pinto ne devraient donc pas le retenir. Et l’on imagine que le Paris Saint-Germain ne lui ouvrira pas la porte de son vestiaire. Renato Sanches se voit contraint de chercher une porte de sortie. Mais d’après le Corriere dello Sport, le milieu passé par le Bayern Munich n’a pas l’air emballé par les clubs actuellement intéressés.

Des offres peu emballantes

Le Parisien est annoncé dans le viseur de l’Olympiakos, du PAOK Salonique et du Besiktas, autant de courtisans qui n’auraient pas reçu de réponse claire de la part de Renato Sanches, qui semble attendre une meilleure proposition. Selon nos confrères, l’international portugais se voit plutôt rebondir dans des championnats plus compétitifs comme la ligue portugaise ou… la Ligue 1 ! A croire que le milieu de 26 ans a quand même gardé de bons souvenirs de ses passages au LOSC et au Paris Saint-Germain. Reste à savoir si un club français se manifestera pour le relancer.