PSG : Renato Sanches exaspéré, il craque

Par Mehdi Lunay

Revenu de blessure, Renato Sanches a joué son deuxième match de suite comme remplaçant avec le PSG samedi. Bien trop peu pour un joueur qui devait animer le milieu de terrain parisien. Une saison qui rend le Portugais amer comme il l'a montré devant la presse.

Les montagnes russes se poursuivent pour Renato Sanches. Si prometteur en début de carrière, puis décevant au Bayern, le Portugais a été relancé au LOSC. Quoi de mieux qu'un transfert au PSG pour montrer sa valeur dans un club de dimension européenne. Le problème c'est que pour l'instant il ne peut pas vraiment se montrer chez les Parisiens. En effet, il accumule les blessures depuis le début de saison. Il n'a joué que 24 fois avec le PSG toutes compétitions confondues, dont sept fois seulement comme titulaire. Son dernier pépin physique, il l'a connu à Nice début avril. Cela lui a coûté sa place pour les trois matchs suivants. Il vient seulement de revenir et a du se contenter de quelques minutes face à Troyes et Ajaccio.

Sanches travaille mais se blesse, trop c'est trop !

Un bilan bien trop maigre pour le PSG mais surtout pour lui. Critiqué par certains supporters, Sanches estime cela un peu injuste. Ce samedi, en zone mixte après le succès des siens sur Ajaccio, il est revenu sur ses soucis physiques et son manque de temps de jeu. C'est un garçon très peiné psychologiquement qui s'est exprimé. Il a clamé être sérieux dans sa préparation et ne devoir ses blessures qu'à une certaine malchance. Celle-ci va beaucoup trop loin pour qu'il puisse rester serein désormais.

« Je me sens bien, dès que je reviens de blessure. Après la situation c’est que je me blesse. Pourtant je travaille tout le temps pour être bien. C’est une année très dure pour moi physiquement et émotionnellement aussi parce que je voudrais être avec l’équipe. Mais cette année physiquement pfff (il souffle), c’est dur pour moi. […] Tout le temps, je fais le travail. Je le fais pour être bien physiquement. De temps en temps, ça arrive. Il y a de la chance ou de la malchance mais cette année pour moi, c’est mauvais, physiquement », a t-il lâché écœuré. Un discours sans langue de bois pour tenter peut-être de se décharger et d'obtenir une deuxième chance de sa direction pour la saison prochaine. A 15 millions d'euros le transfert, on peut penser que le PSG va le conserver encore un peu. A moins que le mercato et les clubs étrangers ne s'en mêlent cet été...