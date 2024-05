PSG ‍: Luis Enrique a trouvé un avocat en France

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après la défaite du PSG à Dortmund, Luis Enrique a été pointé du doigt pour ses choix discutables et notamment le positionnement de Mbappé dans l'axe. Emmanuel Petit défend l'Espagnol qui prend ses responsabilités.

Luis Enrique a souvent montré qu'il était prêt à mourir pour ses idées. Les supporters du PSG espèrent toutefois que leur club ne sera pas la victime collatérale de ses choix. La défaite des Parisiens à Dortmund mercredi et surtout la prestation ratée en première période lui a été imputé. Il faut dire que l'entraîneur espagnol a fait plusieurs choix discutables dans sa composition d'équipe : Fabian Ruiz titulaire à la place d'Ugarte, Gonçalo Ramos remplaçant et Kylian Mbappé replacé dans l'axe avec Barcola sur le côté gauche. Luis Enrique s'est même privé de l'attaquant portugais jusqu'à la fin du match alors que ce dernier venait d'enfiler les buts comme des perles en Ligue 1.

Petit a confiance en Luis Enrique et blâme Mbappé

La plupart des journalistes ont fortement critiqué Luis Enrique après la demi-finale aller. Emmanuel Petit au contraire soutient les choix de Luis Enrique. Dans Rothen s'enflamme sur RMC, il s'est énervé des critiques trop faciles envers l'entraîneur espagnol. Petit est satisfait qu'un coach puisse enfin agir librement au PSG. Surtout, il ne considère pas Luis Enrique comme responsable du mauvais match de Mbappé. La star parisienne doit « arrêter de pointer du doigt ses coéquipiers et doit se remettre en question » selon lui.

« Luis Enrique qui passe son temps à essuyer des plâtres venant de la presse. C’est le seul entraîneur de l’ère qatarie qui a les « cojones » pour mettre sur pieds ce qu’il a dans la tête et qui n’en déroge pas. Si tout le monde lui dit qu’il se trompe, lui il considère être le seul à avoir raison et il traverse la tempête médiatique en permanence et il a raison. Aujourd’hui, il est en demi-finale de la Ligue des champions, en passe d’être qualifié pour une finale avec une équipe en reconstruction, un projet sportif qui a changé de bord. C’est un entraîneur qui fait des choix incroyables et qui noie le poisson en permanence en conférence de presse. […] Pour une fois qu’un entraîneur ne construit pas tout autour d’une individualité. Tous ceux qui le défoncent ces derniers mois, ne sont pas cohérents », a analysé le champion du monde 1998. Sa confiance envers Luis Enrique sera récompensée en cas de finale du PSG en C1. Mais, dans le cas contraire, on pourra aisément parler de fiasco face à l'adversaire le plus abordable en demies.