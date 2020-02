PSG : Renato Sanches à Paris, ce n’est pas une légende

Dans : PSG.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de Lille, Renato Sanches aurait pu évoluer dans un club d’un tout autre calibre en Ligue 1…

Et pour cause, le Portugais est régulièrement associé au Paris Saint-Germain, sans que l’on sache réellement si Nasser Al-Khelaïfi a tenté de le recruter par le passé. En décembre dernier, Renato Sanches affirmait dans Téléfoot que Paris lui avait soumis une proposition en 2018. « C'est vrai que j'ai eu une offre sérieuse du PSG mais mon club et mon ancien entraîneur Niko Kovac n'ont pas voulu me laisser partir ». Dans les colonnes de Record, le milieu de terrain de Lille est rentré dans les détails. Selon lui, un accord avait été trouvé entre son agent et le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique. Preuve que le deal était vraiment tout proche d’aboutir…

Renato Sanches avait un accord avec Antero Henrique

« Oui, j’étais proche de signer à Paris. Mais c’était l’année dernière. J’ai eu une proposition du PSG, mais ça ne s’est pas concrétisé. Mais ce n’était pas de mon fait, car je l’avais déjà accepté et tout était réglé avec le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique » a indiqué Renato Sanches, qui fait désormais le bonheur de Lille. Mais le Portugais aurait pu échapper à l’écurie de Gérard Lopez puisque dans cette même interview, il indique que son option n°1 n’était pas le LOSC cet été, mais Benfica. « Benfica était la première option lorsque je devais quitter le Bayern. Une fois lors de ma deuxième année au Bayern et cette saison, avant que je ne vienne à Lille. Ce n’était pas parce que je ne voulais pas y aller que je n’ai pas signé là-bas. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Peut-être que Benfica a pris d’autres options » a expliqué Renato Sanches, proche de signer au PSG et à Benfica, mais qui s’est finalement refait une santé à Lille.