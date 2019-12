PSG : Renato Sanches fait rêver Paris, ce n'est pas bidon

Dans : PSG.

Auteur d’un match étincelant face à Montpellier vendredi soir (2-1) avec Lille, Renato Sanches est régulièrement associé au Paris Saint-Germain ces dernières années.

Et pour cause, l’international portugais est jugé comme très prometteur par l’ensemble des recruteurs européens. Raison pour laquelle, malgré un début de saison mitigé avec le LOSC, Renato Sanches figure encore dans le viseur du PSG pour l’avenir selon la presse portugaise. Et dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, l’ancien milieu défensif du Bayern Munich a révélé que le Paris Saint-Germain avait également tenté de le recruter à l’été 2018. Néanmoins, le champion d’Allemagne en titre n’a rien voulu savoir et a pris la décision de refuser les offres parisiennes pour Renato Sanches, avant de le vendre un an plus tard à Lille.

« C'est vrai que j'ai eu une offre sérieuse du PSG mais mon club et mon ancien entraîneur Niko Kovac n'ont pas voulu me laisser partir » a indiqué Renato Sanches, lequel aurait donc pu faire le bonheur du Paris Saint-Germain, si le Bayern Munich s’était montré moins inflexible. « Mon objectif cette saison est de retrouver la sélection pour disputer l’Euro » a ajouté celui qui fait désormais le bonheur de Lille. Repositionné dans un rôle plus offensif par Christophe Galtier, l’ancien milieu du Benfica Lisbonne s’adapte doucement mais surement à la Ligue 1. Et en continuant sur ce rythme, il ne va pas tarder à mettre tout le monde d’accord…