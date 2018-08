PSG : Recruter Buffon, c'est comme Neymar pour le PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A ce stade du mercato, le Paris Saint-Germain s'est offert un seul joueur d'envergure, mais quel joueur puisque l'on parle évidemment de Gianluigi Buffon, légende vivante du football mondial. D'ailleurs, si l'on en croit l'agent du gardien de but italien, lorsque les dirigeants du PSG ont obtenu l'accord de Gianluigi Buffon il étaient aussi fiers que lorsque Neymar a dit oui à l'offre du Paris Saint-Germain l'été dernier.

S'exprimant sur la radio italienne RMC Sport, Silvano Martina a évoqué les coulisses de l'opération. « Comment est venu l’idée du PSG ? J’ai un ami là-bas, je lui ai envoyé un message et il m’a dit d’y aller tout de suite. Pour les dirigeants, ce fut une opération importante, autant que celle de Neymar. Buffon a senti le désir des français de l’avoir dans l’équipe et a été très fier, il semble avoir rajeuni de dix ans. Ils lui ont proposer deux ans, mais lui a voulu signer pour un an seulement. Cela montre qu’il est honnête », fait remarquer le représentant de Gianluigi Buffon.