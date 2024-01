PSG-Real Sociedad ‍: Rien n'a changé, les supporters écoeurés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le 14 février prochain au Parc des Princes, le PSG recevra la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les fans franciliens seront présents, mais pas à n'importe quel prix...

Le PSG a eu très chaud lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le club de la capitale n'est en effet pas passé loin d'être reversé en Ligue Europa. Finalement, les champions de France ont assuré l'essentiel et ont en plus de ça eu de la chance lors du tirage au sort en héritant de la Real Sociedad malgré tous les autres adversaires plus huppés à éviter. La rencontre aller sera au Parc des Princes le 14 février prochain. Un rendez-vous forcément très important pour le PSG et ses supporters, qui seront une nouvelle fois au rendez-vous. Cependant, le prix des places a de quoi en agacer plus d'un...

Des prix inabordables pour beaucoup de supporters du PSG

Si vous voulez vous offrir un ticket pour cette rencontre de Ligue des champions, il faudra passer par TicketPlace. Et la place la moins chère est actuellement à... 195 euros pour la moins bien placée en Catégorie 13. Les places les plus chères vont jusqu'à 500 euros en Catégorie 1 et 3. Ces prix assez délirants, qui étaient déjà contestés la saison passée, n'ont pas tardé à faire réagir sur X. « Et après les autres font les étonnés quand il y a moins d’ambiance au parc mais bon quand les prix sont exorbitants c’est normal » ; « Je voulais emmener mon père au parc mais bon vu les prix c'est mort » ; « Ça va être dur à trouver mais les place à Auteuil seront plafonnés » ; « 180€ min pour voir Oyarzarbal jouer faut aller se faire à un moment PSG Inside, supprimez ticket place » ; « Mon canapé est confortable, ça ira haha » ; « Ils n'avaient pas encadré les prix pour arrêter ce scandale ? » ou encore « Wouah c'est un coût soutenir son club en 2024 », pouvait-on notamment voir comme commentaires sur le réseau social nouvellement racheté par Elon Musk. Parmi la gronde des Ultras la saison passée, les prix trop élevés sur Ticketplace et visiblement, rien n'a changé de ce côté-là au PSG.