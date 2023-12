La FIFA fait une grande annonce et applaudit le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La FIFA et son président Gianni Infantino ont tenu à féliciter le PSG pour sa qualification pour la prochaine Coupe du monde des clubs. Le tapis rouge est déroulé pour cette nouvelle épreuve qui aura lieu à l'été 2025.

Les instances organisatrices ne manquent pas d’imagination pour rajouter des matchs et des épreuves dans le calendrier déjà bien chargé des joueurs. Entre la possible future Super League, la Coupe du monde agrandie, la Ligue des Nations, la Conférence League, se trouve désormais la Coupe du monde des clubs, qui verra le jour à l’été 2025. Un rendez-vous qui ne concernera plus une poignée de clubs victorieux des compétitions continentales, mais les meilleurs formations de chaque confédérations. De quoi rassembler 32 équipes pour un joyeux bazar pendant l’été, qui évitera ainsi une pause trop longue pour les diffuseurs télés notamment. Pour l’Europe, la plupart des qualifiés sont déjà connus et le PSG, grâce à son bon classement UEFA, en fera partie. Ce sera probablement le seul représentant français et cela valait bien un clin d’oeil de la FIFA, qui organise cette compétition et fait visiblement tout pour la mettre en avant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris dans la peau (@parisdanslapeau)

Gianni Infantino, patron de la FIFA, a ainsi tenu à féliciter en personne le PSG pour cette qualification dans une compétition qui verra le jour dans un peu plus d’un an, entre l’Euro et la Coupe du monde. « C’est un moment historique. Bienvenue et félicitations pour la qualification à la nouvelle compétition de la FIFA, The FIFA Club World Cup, qui va couronner le champion du monde des clubs. Félicitations au Paris Saint-Germain. Félicitations pour la qualification », a livré le dirigeant suisse sur les réseaux du club de la capitale. Un message chaleureux qui partage les supporters, pour qui Paris aura l’occasion de gagner un trophée de prestige, sans avoir jamais remporté la Ligue des Champions. Du moins jusqu’à présent. Mais partant du principe que la Ligue des Champions ne regroupe plus uniquement les champions de chaque pays, l’UEFA comme la FIFA ont depuis longtemps compris que plus il y avait d’équipes concernées, plus il y avait d’argent à se faire.