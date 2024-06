PSG-Real ‍: Hakimi demande le divorce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pressenti pour être dans le viseur du Real Madrid, Achraf Hakimi rêve d'y aller dès cet été. Cela risque d'être compliqué, mais le joueur marocain cache de moins en moins son jeu.

Le dossier Achraf Hakimi au Real Madrid a été relancé subitement en ce début de mercato. Au moment où Kylian Mbappé rejoint la Casa Blanca, voir son meilleur ami au sein du vestiaire du PSG l’accompagner semble peu probable. Mais l’intérêt est bien là comme l’a confirmé le journaliste Mario Cortegana récemment. « C'est un joueur qui est dans le radar du club et qui convient parce que c'est un joueur de classe mondiale à son poste, grâce à sa polyvalence et parce qu'il est un fan du Real Madrid », a livré l’informateur de The Athletic, qui évoquait plus un retour en Espagne du Marocain pour l’an prochain, quand sa situation contractuelle sera un peu plus facile d’accès.

Hakimi travaille le PSG au corps

Mais des sources marocaines évoquent récemment une envie de plus en plus prononcée du latéral droit de faire le grand saut et de revenir au Real Madrid. Cela même si Dani Carvajal, longtemps pointé du doigt, remplit parfaitement son rôle et est un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti. Le départ de Kylian Mbappé a-t-il pesé dans l’esprit de Hakimi, ou la lassitude de toujours courir après la Ligue des Champions sous le maillot parisien ? Toujours est-il que l’homme de couloir rêve désormais d’un divorce bien géré entre les deux clubs pour retrouver le club qui l’a lancé. Toutefois, au Maroc comme en Espagne, on ne se fait aucune illusion. Le PSG va déjà avoir assez de travail cet été sur le mercato pour ne pas avoir à rechercher un titulaire en défenseur droit. Le club de la capitale français va refuser toute velléité de départ de la part du Marocain, qui se dit qu’il prépare le terrain pour un départ cette fois-ci demandé officiellement en juin 2025.

Un dossier à surveiller donc pour le Paris Saint-Germain, qui reste en position de force mais craint forcément le pouvoir attractif du Real Madrid version Kylian Mbappé. Et le fait que Florentino Pérez apprécie le joueur marocain pourrait également jouer, même si le président de la Casa Blanca risque de ne pas trop s’amuser à défier Nasser Al-Khelaïfi sur ce dossier où il part de très loin.