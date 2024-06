Le PSG est prévenu, le Real rêve d'Hakimi ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Du flou règne encore concernant Achraf Hakimi, qui pourrait bien finir par quitter le club de la capitale.



A Paris, l'heure est à l'action. Le PSG ne veut pas perdre de temps et boucler le plus rapidement possible ses dossiers concernant les arrivées. Certains joueurs seront difficilement récupérables mais Luis Enrique veut en tout cas continuer avec sa politique autour des jeunes joueurs. Il veut aussi des joueurs totalement concernés par le football et rien d'autre. A l'heure actuelle, Achraf Hakimi n'a pas demandé un départ mais le Real Madrid pourrait tenter de le récupérer. Et le Marocain n'a jamais caché sa volonté de revenir jouer un jour chez les Merengue.

Hakimi et le Real Madrid, tout est ouvert

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, en a récemment dit plus sur les probabilités de revoir Hakimi jouer au Real Madrid. Et pour lui, cela pourrait se faire plus tôt que prévu : « C'est un joueur qui est dans le radar du club et qui convient parce que c'est un joueur de classe mondiale à son poste, grâce à sa polyvalence et parce qu'il est un fan du Real Madrid. De plus, et peut-être plus important encore, il correspond à la politique du club qui consiste à essayer de sélectionner des joueurs qui se trouvent dans une situation contractuelle assez favorable. Les chances s'additionneraient. Je ne pense pas qu'il puisse partir en 2025 car il sera encore sous contrat au PSG. Il devrait attendre 2026. C'est difficile. Le fait que Mbappé ait signé ? Cela peut être une chose positive, mais pas certaine pour lui ». Achraf Hakimi, en fin de contrat en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain, devrait donc encore rester quelques mois à Paris. A moins d'une offre XXL ou une demande de sa part de quitter le club. A noter également que des négociations pour une prolongation de contrat sont aussi dans les tuyaux. Un dossier qui devrait tenir en haleine encore pas mal de temps dans la capitale.