PSG : Raquel Garrido envoie Neymar et Mbappé pointer à l’usine

Dans : PSG, Ligue 1.

Qu’on soit supporter ou non du Paris Saint-Germain, l’élimination de la Ligue des Champions a été un choc inattendu après la tranquille victoire à l’extérieur du match aller.

Le club de la capitale a complètement failli à tous les niveaux, provoquant forcément des interrogations sur les joueurs, leur technique et leur mental. Pour ne rien arranger, Presnel Kimpembe a publié une vidéo pour expliquer que Paris avait osé prendre MU de haut pour ce match retour. Un gros manque d’humilité que Raquel Garrido se propose de régler de manière drastique. Interrogé, comme plusieurs personnalités, par Le Parisien sur ce qu’il faudrait faire si le poste de président du PSG lui était confié, l’ancienne porte-parole de la France Insoumise aimerait ramener les stars parisiennes dans le droit chemin.

« Moi, présidente du PSG, je rappellerais aux joueurs que, s’ils peuvent changer de club, nous les supporteurs, non. Notre amour est inconditionnel. C’est de là qu’il faut partir pour changer la mentalité, et donc le mental de l’équipe. Et si nous faisions comme Marcelo Bielsa en envoyant les joueurs travailler à l’usine ? A Leeds, le coach argentin a obligé ses joueurs à travailler comme éboueurs pendant quelques heures ! A la fin de la journée il leur a dit : Vous avez gagné le prix d’une entrée au stade pour un supporteur. Soyez fiers et méritez l’argent que vous coûtez à vos supporteurs ! Leeds est en lutte pour remonter en première division, c’est inspirant. Et si on osait ? Moins de bling-bling pour plus de bang-bang », a expliqué Raquel Garrido, persuadé que les joueurs feraient mieux de se rendre compte de la chance qu’ils ont de pouvoir faire ce métier.