PSG : Rakitic refuse le PSG, il reste officiellement au Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cité comme le favori pour venir renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato, Ivan Rakitic avait, il est vrai, le profil idéal, et Thomas Tuchel semblait d'ailleurs un fervent supporter de l'international croate, récent finaliste du Mondial. Mais, après avoir laissé courir les rumeurs sur son compté, Ivan Rakitic a subitement mis fin au suspense samedi soir dans la foulée de la victoire du FC Barcelone à Valladolid. S'exprimant sur l'hypothèse d'un départ d'ici le 31 août, le milieu croate a reconnu qu'il avait pris le temps de la réflexion, mais que son choix était ferme et définitif, il restera au Barça.

Ivan Rakitic admet tout de même avoir hésité. « J’ai eu plusieurs jours pour réfléchir un peu et parler de différentes choses. J’ai passé quatre années spectaculaires ici et je veux continuer au Barça pendant de nombreuses années. Faire partie du meilleur club du monde, je ne peux rien demander de mieux. J’en ai parlé avec ma femme et mon représentant, Arturo, et il n’y a pas d’autre endroit au monde où je peux être mieux qu'ici. Donc je reste à Barcelone. Plusieurs clubs ont posé des questions, et j'ai reçu des offres solides, nous avons parlé de tout, et finalement la décision a été très facile. Le plus important est que je me sens privilégié d’être dans le meilleur club du monde », a confié Ivan Rakitic, qui ne rejoindra donc pas le Paris Saint-Germain en fin de mercato. Reste qu'une rumeur prétend aussi que tout cela a été orchestré afin d'obtenir une hausse de salaire, tout comme cela a aussi été le cas avec Sergio Busquets.