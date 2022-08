PSG : Radio Londres en force, Kehrer part pour 20 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le transfert de Thilo Kehrer vers West Ham se conclue, le défenseur allemand du PSG est attendu à Londres ce mardi.

Placé dans le groupe des indésirables au Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer est plus proche que jamais de la sortie. Courtisé par West Ham, l’international allemand a toutes les chances de partir en Premier League avant la fin de la semaine. Et pour cause, le Guardian indique que les négociations entre le PSG et West Ham ont connu de grandes avancées ce week-end et que David Moyes touche au but afin de recruter Thilo Kehrer. Il semblerait par ailleurs que West Ham soit très pressé à l’idée d’enrôler le défenseur du Paris Saint-Germain en raison des mauvais résultats obtenus lors des deux premières journées (défaites contre Manchester City et Nottingham Forrest). L’impatience de West Ham joue en faveur du PSG, qui a de grandes chances de voir ses exigences comblées par les dirigeants britanniques dans ce dossier.

West Ham veut Kehrer contre Brighton dimanche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thilo Kehrer (@thilokehrer)

Fermé à l’idée d’un prêt, le Paris Saint-Germain réclame environ 20 millions d’euros pour le transfert définitif de Thilo Kehrer. Tandis que West Ham n’était pas prêt à monter au-delà de 10 millions d’euros au début des négociations, il semblerait que le club londonien soit maintenant enclin à payer le prix réclamé par le Paris Saint-Germain afin de recruter Thilo Kehrer. L’objectif de West Ham est de finaliser le dossier au plus vite afin que David Moyes puisse l’aligner dès dimanche contre Brighton, un match pour lequel West Ham visera sa première victoire de la saison. De son côté, Thilo Kehrer est plutôt ouvert à l’idée de rejoindre la Premier League et il est attendu à Londres ce mardi pour passer sa visite médical et y signer son contrat.

West Ham are close to complete Thilo Kehrer deal with PSG. Meeting took place yesterday and Kehrer has now agreed personal terms with West Ham, his preference over Sevilla. 🚨⚒️ #WHUFC



Sevilla are focused on Tanguy Nianzou from Bayern, as revealed. pic.twitter.com/9hLlhFre8y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2022

Au contraire de certains indésirables du PSG qui se moquent pas mal de leur temps de jeu, Thilo Kehrer fait de sa situation sportive une priorité à six mois d’une Coupe du monde qu’il a bien l’intention de disputer avec l’Allemagne. Preuve que le joueur est motivé à l'idée de quitter le PSG et de rejoindre West Ham, il a trouvé un accord avec West Ham au cours des dernières heures selon Fabrizio Romano. Une excellente nouvelle pour Paris, qui négocie actuellement les derniers détails du transfert de l'international allemand avec les dirigeants de West Ham. Après Georgnio Wijnaldum et en attendant peut-être les départs de Gueye et d'Icardi, Kehrer va donc quitter le PSG.