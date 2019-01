PSG : Rabiot puni par Al-Khelaifi ? Daniel Riolo porte l'attaque finale

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà mis à l'écart des matches du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ne sera pas non plus du bref stage que le PSG doit faire dans deux semaines au Qatar. Pour Daniel Riolo, les dirigeants du Paris SG ont fait un bon choix en sanctionnant Adrien Rabiot, le journaliste de RMC estimant qu'il serait stupide de faire jouer de temps en temps le milieu de terrain quand Thomas Tuchel en aura besoin.

Et Daniel Riolo de se lancer dans une de ses tirades dont il a le secret sur ce sujet. « Il y a un vide qu’il faut combler surtout que Rabiot, quand il aura trouvé un club à la mesure de sa classe, de son talent, de sa lumière, va partir. Mais, bon ce n’est pas certain, car il va peut-être falloir trouver un club sur la planète Mars parce que j’ai l’impression que sur notre terre il n’y a pas grand chose de digne de lui. On va attendre qu’il choisisse (...) Ce ne serait pas un bon message pour le groupe et l’aventure que tu veux créer de continuer à utiliser Rabiot. Au contraire, il faut vraiment couper avec lui. Quand tu gardes ton ex à la maison, ça pue au bout d’un moment. Donc ce serait malsain de garder ton ex à la maison et de recoucher avec elle de temps en temps.... », a expliqué le journaliste de RMC, qui ne veut plus entendre parler d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain.