PSG : Rabiot prêt à attaquer Paris si Al-Khelaifi maintient sa punition ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche, pendant que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain étaient au repos, au lendemain du carton infligé à Guingamp (9-0), Adrien Rabiot était lui au Camp des Loges afin de participer à un léger entraînement avec la formation réserve du PSG. Car depuis la semaine passée, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de monter d'un cran dans l'échelle des sanctions en envoyant le milieu de terrain, qui a refusé de prolonger son contrat, travailler avec la B du PSG laquelle évolue en National 2. Adrien Rabiot n'a évidemment pas joué avec cette formation samedi à Vannes, mais depuis quelques jours il bosse quotidiennement loin du groupe de Thomas Tuchel.

Et même si l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain tente de convaincre Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique qu'il faut qu'Adrien Rabiot puisse jouer tant qu'il est sous contrat, ce lundi c'est à priori toujours avec la réserve du PSG que le milieu de terrain ira travailler. Mais, selon L'Equipe, cela pourrait marquer le début des vraies hostilités entre le clan Rabiot et le Paris SG. Car si cette sanction interne se confirmait encore en ce début de semaine, alors Adrien Rabiot est désormais en mesure de saisir les autorités du football en faisant constater qu'il n'est plus autorisé à faire son travail normalement. Une situation déjà vécue l'an passé au PSG avec Hatem Ben Arfa, et qui avait fait plier les responsables du club de la capitale. Mais, à dix jours de la fin du mercato d'hiver, chacun des deux camps colle une pression énorme sur l'autre. Reste à savoir qui va craquer en premier.