PSG ‍: Mbappé, une fin de saison remise en cause ‍!

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la trêve internationale n'est pas encore terminée, il y a déjà du grabuge au PSG. En effet, Bradley Barcola s'est blessé avec les Espoirs et sera absent quelques semaines, ce qui pourrait tout changer pour Mbappé.

Tous les entraineurs redoutent les blessures pendant les trêves internationales mais parfois, le sort s'acharne. Luis Enrique ne dira pas le contraire, lui qui ne pourra pas compter sur les services de Bradley Barcola dans les prochaines semaines. La faute à une blessure à une cuisse contractée avec l'équipe de France Espoirs face à la Côte d'Ivoire. Très dommageable pour le PSG et son entraineur espagnol, qui comptaient sur l'ancien de l'OL pour les prochaines échéances. Surtout que ces dernières seront nombreuses avec entre autres, un Classique face à l'OM à jouer mais aussi un quart de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Pour certains observateurs, l'absence de Barcola sera particulièrement préjudiciable. C'est notamment l'avis de Romain Beddouk.

Barcola, une absence qui fait peur au PSG ?

Lors d'un passage sur France Bleu Paris, le journaliste s'est en effet livré sur le sujet. « Barcola offre un profil qui permet de faire briller cette équipe, notamment dans le placement que peut avoir Mbappé. Avec Barcola, tu sais que tu vas avoir un bourbier sur un côté. Tu sais qu'avec Dembélé, tu as un autre bourbier sur un autre côté et en plus Mbappé peut se balader entre tout ça. Avoir cette possibilité en moins, sachant que le PSG n'a pas d'autres joueurs dans le profil de Barcola, je trouve ça préjudiciable. Après, il répond un peu moins aux attentes sur le dernier mois que ce qu'il a montré avant », a indiqué Romain Beddouk, qui espère que Luis Enrique parviendra à trouver la bonne formule sans Barcola pour continuer à faire gagner son équipe dans les prochaines semaines.

Cela aurait pu paraitre anecdotique en début de saison, mais désormais, l'absence de Bradley Barcola pour les prochaines échéances est en effet un vrai problème au PSG. Seule possibilité, celle de relancer l'un des deux vrais avant-centres de l'équipe, à savoir Gonçalo Ramos ou Randal Kolo-Muani. Depuis qu'il est revenu de ses ennuis de santé de l'hiver, le Portugais offre quelques garanties par sa capacité à peser sur les défenses et finir les actions. Suffisant pour être titulaire contre le FC Barcelone et soulager ainsi Kylian Mbappé en le laissant faire des ravages sur l'aile gauche comme contre la Real Sociedad ?