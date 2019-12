PSG : Quitter Liverpool pour Paris, Klopp en rigole encore

Dans : PSG.

L’agent de Jurgen Klopp a répondu à la rumeur annonçant que l’entraîneur de Liverpool était activement courtisé par Leonardo, qui aurait même décroché son téléphone pour le convaincre.

Courtisé par le PSG, Jurgen Klopp aurait même été interpellé au téléphone par Leonardo dans une conversation pour tenter de faire venir l’entraineur de Liverpool à Paris. Son agent a rebondi sur cette rumeur persistante, indiquant tout simplement que le manager des Reds était très bien là où il était actuellement, et qu’il travaillait sur le long terme avec le club de la Mersey. Pas de démenti officiel donc, mais pas de quoi pousser le PSG à la confiance dans ce dossier.

« Jurgen adore le club et pour le moment, je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de mieux que Liverpool. Et il ne voit pas non plus. Liverpool se positionne avec lui sur le long terme. Ils travaillent pour se garantir aussi un avenir. Des joueurs comme Mané, Van Dijk, Salah, ils vont tous prolonger ou l’ont déjà fait. Et bien sûr, le manager joue un grand rôle dans ces décisions », a expliqué le représentant de Klopp, Marc Kosicke, au média allemand Sport1. Un message clair qui est donc valable pour le PSG ou le FC Barcelone, autre destination parfois annoncée pour Klopp. Mais le manager allemand, bien parti pour aller ramener le titre à Liverpool cette saison, est plutôt proche de passer au rang d’idole vivante à Liverpool, que de quitter le club pour un nouveau projet.