PSG - Quevilly : A quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est parti pour la saison du Paris Saint-Germain, qui a décidé de faire un premier galop d’essai face à Quevilly Rouen Métropole. Un adversaire modeste qui évolue en Ligue 2 pour permettre à Christophe Galtier d’évaluer ses troupes seulement 10 jours après la reprise. Un match particulier car il sera effectué dans la quasi-intimité. En effet, la rencontre se déroulera à huis clos au Camp des Loges, le centre d’entrainement du PSG.

Match à 17h00 sans public

Un match qui aura lieu à 17h00, sans la présence du public ni des médias, qui ne sont pas autorisés au Camp des Loges. Pour suivre le match, impossible donc de compter sur une chaîne traditionnelle, puisqu’aucun droit n’a été mis en vente. Résultat, ce sont les canaux du club qui diffuseront cette rencontre, qui sera disponible sur PSG TV Premium, et la chaine Twitch du PSG.

Les supporters du PSG et tous ceux en manque de football pourront donc suivre ce match amical qui permettre à Christophe Galtier de jauger ses troupes, avec un mélange entre les stars internationales Neymar, Messi et Mbappé en phase de reprise, et des jeunes qui rêvent d’avoir du temps de jeu cette saison.