PSG : Verratti éjecté, Daniel Riolo le fait signer au FC Saint-Tropez

Daniel Riolo ne s'est pas privé d'envoyer quelques piques à l'encontre de Marco Verratti, qui a perdu de sa superbe aux yeux de son entraineur ces derniers temps.

Titulaire indiscutable du PSG ces dernières années quand il n’est pas blessé ou suspendu, Marco Verratti ne l’est plus en ce moment. Le milieu de terrain a perdu sa place en finale de la Coupe de France, où Thomas Tuchel a préféré aligner les quatre fantastiques, et des joueurs plus travailleurs comme Gueye et Paredes dans l’entrejeu. Le résultat n’a pas été formidable, mais, grand « admirateur » de l’Italien, Daniel Riolo s’est tout de même félicité de ce changement de tendance chez l’entraineur allemand.

« Quand je regarde les articles qui parlent du PSG et les compositions éventuelles à venir, Verratti est toujours cité comme s’il était titulaire. Or, je pense qu’il n’est plus titulaire au PSG. Il le sera certainement contre l’Atalanta au vu des absences, si le PSG joue en 4-3-3. Mais il n’est plus titulaire au PSG, Thomas Tuchel a quand même été assez clair lors de la conférence de presse. Il a parlé de Paredes par rapport à ce qu’il a fait contre Dortmund. Et même Herrera dans un 4-2-4 est plus utile que Verratti. Après, s’il ne débute pas contre l’Atalanta sans Di Maria ni Mbappé, il vaut mieux pour Verratti qu’il retourne à Saint-Tropez », a balancé le polémiste de l’After Foot, qui sait bien que l’ancien joueur de Pescara devrait profiter des absences pour retrouver sa place dans le 11 de départ. Mais entre sa nervosité, il a encore pris un carton jaune en étant sur le banc vendredi, et était suspendu contre Dortmund, et les choix de Thomas Tuchel, Marco Verratti n’est en tout cas plus aussi indispensable qu’à une époque quand le PSG est au complet.