PSG ‍: Quatre mois de punition pour Hugo Ekitike

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par le PSG, Hugo Ekitike refuse de rejoindre un championnat de seconde zone. Il ne jouera plus à Paris cette année, l'aurait prévenu Luis Enrique pour le faire partir.

Il reste encore quelques championnats qui peuvent recruter, comme c’est le cas en Turquie, en Arabie saoudite ou au Qatar. Cela permet aux clubs de ces pays de faire de dernières très bonnes affaires chez des joueurs en recherche d’un ultime gros contrat ou tout simplement de temps de jeu qu’ils n’ont plus. Le PSG profite largement de ces solutions, puisqu’il devrait y céder Marco Verratti et Julian Draxler au Qatar dans les prochains jours, pour renflouer les caisses. Ce ne sera pas le cas de Hugo Ekitike, sauf énorme surprise.

Un mercato qui démoralise Ekitike

L’attaquant arrivé il y a un an en provenance du Stade de Reims comme un énorme espoir du championnat de France, n’a pas réussi à trouver ses marques. Après une saison manquée, il avait bien l’intention d’inverser la tendance, mais il n’en aura pas l’occasion. Le PSG a recruté Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos, deux avant-centres qui ne vont lui laisser aucun temps de jeu. Malgré une préparation encourageante, l’ancien de Reims n’aura quasiment aucune chance de fouler la pelouse du Parc des Princes.

Poussé vers Francfort, il n’a pas eu de proposition digne de ce nom de la part du club allemand, qui ne semblait pas vraiment désireux de le faire signer. Même si cela lui a valu la colère de Nasser Al-Khelaïfi, Ekitike estime être dans son bon droit de ne pas accepter un contrat de seconde main, lui qui envisageait éventuellement de rejoindre la Premier League du côté de West Ham. Cela ne s’est pas fait non plus, dans une dernière journée de mercato confuse au PSG. Résultat, le joueur est totalement coincé, puisque Luis Enrique l’a prévenu, selon Le Parisien, qu’il ne jouerait pas cette saison. Coup de pression pour le faire partir ou pas, la réponse du jeune français est claire, il ne veut pas rejoindre un championnat de seconde zone et préférera donc rester à Paris sans jouer, pour mieux partir en janvier. Une période qui va sembler longue pour Hugo Ekitike, même si Thierry Henry peut aussi le sauver en le convoquant en équipe de France espoirs, puisque le natif de Reims n’a que 21 ans.