PSG : Pourquoi Mbappé a préféré le PSG au Real Madrid ? Parce qu'ici c'est Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Real Madrid, on a clairement essayé de faire venir Kylian Mbappé lors du dernier mercato, mais le jeune attaquant français a finalement choisi le Paris Saint-Germain, ce qui a étonné et gêné la presse espagnole un brin agacée qu'on puisse ainsi se refuser aux Merengue. Mais ce mercredi, dans Marca, Kylian Mbappé est interrogé sur cette décision de tourner le dos à un club aussi prestigieux que le Real Madrid pour signer au PSG. Aussi efficace dans ses propos que sur les terrains de football, l'international tricolore de 19 ans n'a eu aucun mal à justifier sa décision.

« J’ai signé à Paris parce que le PSG est l'équipe de ma ville ! C’est comme si un jeune madrilène avait l'opportunité de jouer au Real Madrid, vous ne comprendriez pas qu’il choisisse d’aller dans un autre pays. Non, moi je voulais jouer au PSG et je suis très heureux pour l'instant de la façon dont les choses se passent. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il est vrai que nous avons discuté, mais je crois que c'est du passé pour moi et aussi pour le Real Madrid », a confié celui qui faisait saliver l'ensemble des grands clubs européens et qui a finalement choisi de s'engager pour le Paris Saint-Germain en toute fin de mercato.