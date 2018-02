PSG : Pour Raiola, le transfert de Donnarumma est déjà bouclé

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il y a désormais un énorme favori pour occuper le poste de gardien de but du Paris Saint-Germain la saison prochaine, et il se nomme Gianluigi Donnarumma. Le portier italien avait fini par prolonger son contrat l’été dernier, après moult rebondissements. Derrière toute cette agitation, Mino Raiola, fidèle à ses habitudes, ne se cache pas et opère à la vue de tous. Selon TMW, l’agent du portier italien a déjà dessiné les contours de ce transfert, lui qui est bien implanté au PSG et possède le feu vert du Milan AC pour négocier.

En effet, l’agent aux multiples passeports, déjà très actif pour placer Paul Pogba dans un nouveau club cet été, a informé le Milan AC qu’il pourrait récupérer 60 ME dans ce transfert. Etant donné les difficultés financières et les résultats sportifs décevants cette saison, le club lombard « ne pourra pas dire non » à un tel transfert selon le média italien. De son côté, Donnarumma n’y perdra pas au change, puisqu’en fonction des bonus, il pourrait tout simplement doubler son salaire. Celui-ci passera à 10 ME net, avec 3 ME en primes éventuelles en fonction des résultats. Le Milan AC penche de son côté pour donner les clés de ses cages à Pepe Reina, actuellement à Naples.