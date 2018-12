PSG : Pour le foot, Mbappé fait 20 ans de sacrifice

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais superstar du football, Kylian Mbappé ne peut plus se promener incognito. Cela fait partie des quelques problèmes qui peuvent apparaître avec la notoriété des stars, et l’attaquant du Paris Saint-Germain s’en est accommodé. Il y a en revanche quelque chose qu’il ne peut plus faire désormais, et qui le démange tout de même pas mal. En effet, en raison de sa situation contractuelle et sa valeur, les assurances surveillent de près les faits et gestes de leurs champions, et leur interdisent la pratique de certaines activités dangereuses. Impossible pour un Neymar, un Cristiano Ronaldo ou un Mbappé donc de faire de la moto, du parapente, du saut en parachute ou du ski. Et c’est de dévaler les pentes à ski, une activité qu’il avait dans sa jeunesse, qui manque le plus au champion du monde.

« Ce n'est pas à cause de ma notoriété, mais ce qui me manque le plus, c'est de skier. Je ne peux plus dévaler les pistes à cause de la pratique de mon sport. J'ai commencé à deux ou trois ans et j'en ai fait jusqu'à mes quinze ans. On est allé en famille dans plusieurs stations comme Tignes, La Plagne ou Avoriaz. À la fin de ma carrière, je vais louer une piste pour moi tout seul. Ou plutôt pour moi, mes potes et ma famille », a livré un Kylian Mbappé bien conscient que ce petit sacrifice en vaut la chandelle, et qu’il aura l’occasion de se rattraper plus tard, à la fin de sa carrière. En attendant, à cette période de l'année, de nombreux sportifs du dimanche peuvent le confirmer, le ski peut tout de même provoquer de belles frayeurs, notamment au niveau du genou.