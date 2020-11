PSG : Rafinha recrue étiquetée Tuchel, révélation au mercato

Dans : PSG.

Dans les ultimes heures du mercato estival, Leonardo a réalisé un coup plutôt malin au mercato en s’attachant les services de Rafinha.

Inutilisé au FC Barcelone, le milieu de terrain de 27 ans est arrivé gratuitement au PSG. Sur le papier, Leonardo a de nouveau réalisé un excellent coup, comme il a l’habitude le faire dans le money-time du mercato. Mais tandis que les observateurs pensaient qu’il s’agissait d’une idée du directeur sportif brésilien, Le Parisien rétablit la vérité sur ce dossier en cette fin de semaine. A en croire les informations du journal francilien, c’est Thomas Tuchel qui a soufflé le nom de Rafinha à sa direction. Et l’idée de l’Allemand ne date pas d’hier puisque cela fait près de deux ans que l’ex-coach du Borussia Dortmund réclame la signature de Rafinha à Paris.

« Sous les ordres de Tuchel, Rafinha trouve place comme relayeur dans un milieu à trois. Un poste plus reculé que la saison passée au Celta Vigo mais similaire à ce qu'il a majoritairement connu au FC Barcelone. Les positions plus offensives semblent de toute façon inatteignables avec Neymar, à gauche ou dans l'axe, et Di Maria, sur le côté droit » note le journal, qui estime que l’association du Brésilien avec Marco Verratti, de retour de blessure, est prometteuse sur le papier. « Son association avec Verratti dans ce secteur, combinée avec la présence d'un Danilo ou d'un Leandro Paredes, au profil plus défensif, paraît séduisante. Les retours en forme des uns et des autres pourraient permettre à Tuchel d'explorer ces nouvelles pistes ». Dès samedi face à Bordeaux avant le choc contre Manchester United en Ligue des Champions ? De toute évidence, la composition de Tuchel face aux Girondins sera de nouveau scrutée de près…