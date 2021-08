PSG : Pour Kurzawa, c’était l’OL ou rien

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Rejeté par l’OL, Layvin Kurzawa en a pris note, et ne compte pas quitter le PSG cette saison. Leonardo ne va pas aimer.

Il y a un an, Layvin Kurzawa prolongeait son contrat à la surprise générale, et ce n’était pas pour quelques semaines le temps de finir la Ligue des Champions. C’était pour quatre ans supplémentaires que l’arrière gauche continuait dans la capitale, alors qu’il semblait parti pour quitter le PSG en raison de ses performances peu convaincantes. La saison suivante n’a pas donné raison à Leonardo sur ce coup-là, sachant que Kurzawa n’a pas vraiment répondu aux attentes, y compris avec la grave blessure de Juan Bernat. Cet été, un accord avait été trouvé avec Galatasaray mais l’ancien monégasque n’a pas voulu faire le grand saut jusqu’en Turquie. Ces derniers jours, il était prêt à tenter l’aventure à l’OL, séduit par la possibilité de rejoindre un club européen avec une place de titulaire qui lui était quasiment réservée. Mais Lyon a finalement changé son fusil d’épaule, et se concentre sur la venue d’Emerson en provenance de Chelsea. Que l’Italien débarque ou pas à l’OL, Kurzawa a en tout cas déjà tourné la page.

🔴🔵 Layvin Kurzawa était très intéressé par l’OL.

Face à l’impossibilité de conclure le deal, le latéral français devrait rester au PSG cet été. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 17, 2021

Selon Saber Desfrasges, l’arrière gauche du PSG a bien pris en compte le refus lyonnais de le faire venir, et a décidé de ne plus se prendre la tête avec le marché des transferts. Une autre porte de sortie n’est pas envisageable pour lui, et Kurzawa se voit déjà rester toute la saison à Paris. Un coup de théâtre est toujours possible, mais le joueur aura toujours le dernier mot, et il n’est clairement pas certain qu’il trouve un club capable de lui proposer une somme proche de son salaire parisien. Une vente à oublier donc pour le PSG, qui n’arrive clairement pas à placer ses indésirables cet été.