PSG : Pour battre le Real, Paris lance un Kop à Boulogne

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Pour mettre un maximum d’ambiance et tenter de renverser le Real Madrid ce mardi au Parc des Princes, le PSG semble prêt à tout.

Ce samedi, L’Equipe annonce ainsi que le club de la capitale a donné son accord pour la création d’un nouveau Kop à Boulogne. Depuis l’autorisation donnée pour le retour des Ultras dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil, seul un petit groupe dénommé Block Parisii s’était installé, sans parvenir à fédérer autant que le Collectif Ultra Paris du côté d’Auteuil.

Mais cette fois-ci, le PSG voit les choses en grand et a autorisé le CUP à s’installer aussi en tribune Boulogne pour créer un nouveau Kop, bien plus imposant. C’est la première fois depuis 2010 et l’arrivée du Plan Leproux que les deux virages contiendront un Kop de poids. La garantie d’une meilleure ambiance, et peut-être d’une certaine stabilité puisque les deux virages seront chapeautés par le CUP, même si les pouvoirs publics seront bien évidemment extrêmement attentifs aux conséquences de cette expérience, qui n’est pour le moment mise en place que pour un seul match.