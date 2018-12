PSG : Pour 188ME, Al-Khelaifi s'est offert Ronaldo, Romario et Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain affrontera les Girondins de Bordeaux dans un grand classique de notre championnat. Sur le banc bordelais, Ricardo aura probablement un sacré sentiment en croisant la route du club qui a contribué à écrire sa légende. En effet, celui qui est désormais le manager des Girondins, en attendant d'en devenir officiellement l'entraîneur, a participé à quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du PSG avant le rachat par le Qatar. Dans Le Parisien, Ricardo ne cache pas toute l'estime qu'il a encore pour le club de la capitale où les supporters ne l'ont pas oublié.

Et lorsqu'il est interrogé sur le cas Kylian Mbappé, Ricardo ne masque pas son admiration, osant même se lancer dans des comparaisons XXL. « Kylian Mbappé est hors norme. J’ai vu Ronaldo commencer en équipe du Brésil à 17 ans en 1994. J’ai joué avec Romario et, quand j’étais coach de Sao Paulo, j’ai vu Neymar à Santos gagner des matchs à lui tout seul. Il me rappelle ces trois joueurs-là », avoue l'ancien international brésilien, visiblement lui aussi sous le charme de la nouvelle star du football français et mondial. Reste à espérer pour Ricardo que Kylian Mbappé ne fasse pas trop de misères à Bordeaux ce dimanche. Mais ça c'est une autre histoire.