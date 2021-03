PSG : Pogba à Paris cet été, Mbappé a la clé

Dans : PSG.

Courtisé par la Juventus et le Real Madrid, Paul Pogba figure également dans le viseur de Mauricio Pochettino au PSG.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba devrait être l’un des grands agitateurs du prochain mercato. Et pour cause, malgré une fragilité physique de plus en plus évidente, le champion du monde 2018 est extrêmement courtisé. Dans le viseur de Zinedine Zidane au Real Madrid depuis de longs mois, Paul Pogba est également ciblé par la Juventus Turin. Mais à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, le PSG est aussi dans la course pour faire signer le milieu de terrain relayeur de Manchester United.

Pogba au PSG si Mbappé prolonge ?

Le média croit savoir que Paul Pogba est tout simplement la grande priorité de Mauricio Pochettino pour le prochain mercato du PSG. Satisfait par les progrès affichés par Leandro Paredes ainsi que par le niveau de jeu de Marco Verratti, l’entraîneur du Paris SG aimerait associer les deux hommes à Paul Pogba afin de former un milieu de terrain à la fois solide défensivement et créatif dans les phases offensives. Au cours d’une réunion avec le directeur sportif parisien Leonardo, le coach Mauricio Pochettino aurait ainsi fait savoir que son objectif ultime était de pouvoir compter sur Paul Pogba la saison prochaine au PSG.

Manchester United réclame 65 ME

Mais ce souhait est-il réalisable ? Oui… à certaines conditions. Selon la publication espagnole, le transfert de Paul Pogba au Paris SG est envisageable à la condition que Lionel Messi ne signe pas à Paris, ce qui plomberait totalement le budget du PSG au mercato. Autrement dit, si le Paris Saint-Germain parvient à conserver Kylian Mbappé et Neymar, après avoir prolongé Angel Di Maria, aucun renfort ne devrait débarquer en attaque, ce qui laisserait la latitude financière nécessaire à Leonardo pour négocier la venue de Paul Pogba. En fin de contrat dans un an et demi, « La Pioche » est estimée à hauteur de 65 ME par Manchester United, qui entend bien faire jouer la concurrence pour faire monter les enchères. Les premiers contacts ont déjà été amorcés entre Leonardo et Mino Raiola, les deux hommes échangeant de manière régulière au sujet de Pogba mais également de Moise Kean, dont le transfert définitif sera un autre enjeu majeur du prochain mercato à Paris.