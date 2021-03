PSG : Al-Khelaïfi a fait cinq offres à Mbappé !

Dans : PSG.

Persuadé que Kylian Mbappé va rester sur le long terme au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à afficher sa confiance à ce sujet après le match face au FC Barcelone.

C’est la grande interrogation avant le marché des transferts. Désireux d’avoir des garanties sportives comme financières, Kylian Mbappé refuse de s’engager à nouveau avec le PSG. Le champion du monde tricolore préfère se concentrer sur la saison en cours, et vu son retour de forme actuellement, personne ne s’en plaindra au Paris SG. Toutefois, Leonardo a déjà bien fait comprendre qu’il aimerait que cela avance un peu, histoire de préparer le mercato estival qui va arriver dans trois mois. Une situation qui fait pour le moment le jeu du Real Madrid, persuadé que, si Mbappé ne prolonge pas, il aura alors sa chance pour conclure le transfert de ce joueur qui reste son objectif prioritaire depuis des années. Florentino Pérez en rêve, mais pour le moment, il reste sagement à attendre la fenêtre estivale.

De son côté, le PSG fait le forcing pour couper l’herbe sous le pied à tout le monde, révèle Diario Gol. En effet, le média espagnol explique que Nasser Al-Khelaïfi fait plus que discuter activement avec le clan de Mbappé, et a déjà fait cinq offres de contrat. Toutes refusées, même si cela n’a pas été vulgairement balayé et pris pour un non définitif. Les propositions se multiplient et le président du PSG estime qu’à chaque fois, les efforts consentis des deux côtés permettent de se rapprocher d’un accord, d’où son optimisme récemment affiché. En tout cas, l’attaquant parisien n’a pas encore été totalement convaincu par les offres de son club actuel, et l’idée de voir une prolongation être conclue dans les prochaines semaines reste hypothétique. Tout se jouera très certainement pendant l’été, avant ou après l’Euro, quand tout le monde sera dos au mur.