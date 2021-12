PSG : Pochettino viré, le peuple a parlé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG est solide leader de Ligue 1, mais cela ne suffit plus aux supporters parisiens qui ont clairement fait savoir à Mauricio Pochettino ce qu'ils pensaient de lui.

L’éclaircie aperçue mardi en Ligue des champions n’aura pas duré longtemps pour le Paris Saint-Germain, puisque dimanche c’est la face sombre du club de la capitale qui est réapparue face à Monaco. S’en remettant au talent énorme de Kylian Mbappé, l’équipe de Mauricio Pochettino s’est sortie des griffes du club de la Principauté, mais il n’empêche qu’encore une fois on a vu un PSG sans vrai plan de jeu et franchement incapable de donner des signes qui pourraient permettre d’envisager des jours meilleurs sur le plan tactique. Dans une position très inconfortable depuis quelques semaines, quoi qu’en dise Leonardo, Mauricio Pochettino a bien compris que son avenir parisien ne serait pas un long fleuve tranquille. Car si sa relation avec le vestiaire semble encore être cordiale, la rupture avec les supporters parisiens n’est pas loin d’être actée, comme on l’a constaté de manière sonore dimanche soir face à l’AS Monaco.

Pochettino sifflé, les supporters du PSG n'en peuvent plus

Mauricio Pochettino encore sifflé par une partie du public à l'annonce de son nom #PSGASM pic.twitter.com/4O9o2JjKSH — Lucas Billard (@LucasBillard6) December 12, 2021

Alors même que le Parc des Princes était privé de la présence bruyante et spectaculaire des supporters du Virage Auteuil, il était totalement impossible d’échapper aux copieux sifflets qui ont accompagné le nom de Mauricio Pochettino lors de la présentation des équipes. Un traitement auquel il avait déjà eu droit cette semaine en Ligue de champions. Et ce genre de « communication » n’est jamais bonne pour un entraîneur, on se souvient que Thomas Tuchel n’avait pas non plus été épargné l’hiver dernier avant d’être brutalement viré par le PSG quelques heures après le dernier match de l’année 2020. Pour l’instant, rien ne dit que du côté de Doha on appuiera sur le bouton du siège éjectable de l’entraîneur argentin dans les prochaines semaines, mais en perdant le soutien populaire qu’il avait au moment de sa signature à Paris, Mauricio Pochettino sait que désormais son travail ne tient qu’à un fil. L'Argentine ne pourra pas compter sur les fans du Paris Saint-Germain pour sauver sa place, bien au contraire.