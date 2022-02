PSG : Pochettino viré, Al-Khelaïfi dit non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les critiques pleuvent à l’encontre de Mauricio Pochettino après la piteuse élimination du PSG face à Nice en Coupe de France.

Et pour cause, le jeu déployé par le Paris Saint-Germain face à l’OGC Nice lundi soir au Parc des Princes a encore été d’un ennui terrible. Incapable de déstabiliser le bloc défensif des Aiglons, le PSG a concédé une défaite préoccupante à quelques jours du match aller contre le Real Madrid en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. De quoi fragiliser Mauricio Pochettino, lequel fait de moins en moins l’unanimité auprès des supporters ainsi que des observateurs ? Pas encore selon les informations récoltées par RMC Sport, qui affirme au lendemain de l’élimination parisienne que l’état-major du club soutient toujours son entraîneur argentin. Malgré les difficultés du PSG et l’élimination en Coupe de France, Mauricio Pochettino est donc toujours l’homme de la situation selon Nasser Al-Khelaïfi.

Pochettino pas encore fragilisé au PSG

Je croyais beaucoup en Emery et j'ai été déçu au final. Idem pour Tuchel. Mais entre temps, ils auront montré des choses, et une certaine idée de leur philosophie.

Pochettino, c'est le néant depuis un an. Les matchs, les conférences de presse, tout est soporifique avec lui ! — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) January 31, 2022

« Le bilan est lourd pour Pochettino, éliminé de la coupe de France dès janvier, après avoir perdu le championnat et le trophée des champions. Pour autant, selon les informations de RMC Sport, Pochettino n'est pas encore fragilisé. Pour le PSG, l’heure reste à la concentration. D’autres objectifs sont encore atteignables. Un 10e titre de champion de France. Et surtout, une première Ligue des champions dans l’histoire du club. De quoi écarter aujourd’hui l’idée d’une fragilisation de l’entraîneur parisien » détaille la radio, pour qui un licenciement de Mauricio Pochettino à ce stade de la saison est totalement écarté par les dirigeants du Paris Saint-Germain. La donne aurait sans doute été différente si Zinedine Zidane avait accepté de relever le challenge parisien en cours de saison. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui attend l’Equipe de France et qui ne s’imaginait de toute façon pas prendre les commandes d’une équipe opposée au Real en Ligue des Champions, a refusé la proposition du PSG. C’est donc avec Mauricio Pochettino que Paris espère un exploit face au Real dans quelques jours. Au vu des dernières performances parisiennes, ce serait presque un miracle.