Mbappé et Pogba, le pacte anti-PSG

Par Alexis Rose

Suite à un mercato hivernal plutôt tranquille, le prochain marché des transferts s'annonce chaud bouillant, notamment au PSG, où Kylian Mbappé et Paul Pogba seront les grands animateurs de l’été.

Outre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Paul Pogba seront les deux principaux dossiers à suivre lors du prochain mercato estival. Au milieu de tout cela, le club de la capitale française aura un rôle clé à jouer. Un rôle actif ou passif ? Leonardo fera en tout cas son maximum pour que le PSG s’en sorte au mieux, avec soit la prolongation de Mbappé, soit l’arrivée libre de Pogba. Mais selon les dernières informations d'ESPN, aucun de ces deux scénarios n’est à l’ordre du jour dans l’état actuel des choses. En effet, selon le média spécialisé américain, Mbappé et Pogba se dirigent plus vers le Real Madrid que vers Paris.

Pogba prêt à suivre Mbappé au Real Madrid

« Mbappé est presque sûr de déménager au Real Madrid dans le cadre d’un transfert gratuit. Malgré les efforts de la direction du PSG pour tenter de lui faire signer un nouveau contrat au Parc des Princes, l'international français veut partir au Real. Ce serait donc une énorme surprise si Mbappé venait à rester au PSG la saison prochaine. Il pourrait être rejoint à Madrid par Pogba, qui veut quitter Old Trafford après six années décevantes à Manchester United. Le joueur de 28 ans est favorable à un transfert au Real cet été, mais il suscite également l'intérêt du PSG et de la Juventus », peut-on affirmer du côté d'ESPN, pour qui les deux internationaux français ont fait leur choix en faveur de la Liga, et il sera impossible de le faire changer.

Une nouvelle qui ne va pas du tout plaire aux supporters franciliens. Car si les suiveurs du PSG ne se font plus trop d'illusions par rapport à l’avenir de Mbappé, ils aimeraient bien accueillir plusieurs recrues majeures pour faire passer la pilule plus facilement. Et la venue d’un joueur comme Pogba serait bien vue du côté du Parc des Princes. Mais si le champion du monde français venait lui aussi à rejoindre le Real, aux côtés de Mbappé, ce serait un coup fatal que Madrid porterait sur la tête de Paris. Sauf que d’ici à l’été prochain, les choses ont encore le temps de changer, surtout si le PSG venait à dominer la Maison Blanche en huitièmes de finale de la Ligue des Champions au cours des prochaines semaines…