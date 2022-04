PSG : Pochettino sans réaction, les joueurs se plaignent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur des dirigeants, qui envisagent de le licencier à la fin de saison, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a également perdu du crédit auprès de son groupe. Lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Madrid (3-1), sa passivité aurait surpris les joueurs parisiens.

Peut-être conscient que la piste Manchester United lui échappait, Mauricio Pochettino avait confié son souhait de continuer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’entraîneur parisien et son staff technique se sentent capables d’améliorer le niveau de l’équipe. Le problème, c’est qu’ils sont visiblement les seuls à y croire… L’Argentin n’a pas vraiment la cote auprès des médias qui constatent son incapacité à mettre en place une philosophie de jeu. Résultat, son bilan est entaché de plusieurs échecs comme l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette saison.

🗣 Pochettino sur l’entente tardive de la MNM : "Le problème est que beaucoup ne veulent pas écouter. Depuis le début on dit qu'il faut du temps pour créer des automatismes. Il faut du temps sur et en dehors du terrain, c'est ça qui permet de trouver une alchimie." (via L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 9, 2022

C’est d’ailleurs cette confrontation face au Real Madrid qui risque de lui coûter un licenciement à la fin de l'exercice. Parmi les changements envisagés par la direction, il serait étonnant que le poste d’entraîneur ne soit pas concerné. D’autant que les compétences de Mauricio Pochettino, en plus des dirigeants, font également douter son propre vestiaire. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le technicien a déçu ses joueurs qui lui reprochent une certaine passivité au moment où les choses ont commencé à mal tourner pendant le match retour. Les acteurs auraient aimé que Mauricio Pochettino réagissent plus vite, lui qui a pourtant effectué deux changements pendant la tempête.

Rappelons que le milieu Idrissa Gueye avait remplacé Leandro Paredes à la 71e, soit 10 minutes après l’égalisation de Karim Benzema, et cinq minutes avant le deuxième but du Français. Puis Angel Di Maria avait pris la place de Danilo Pereira (81e) trois minutes après le triplé de KB9. Bien sûr, son homologue Carlo Ancelotti avait réagit plus tôt compte tenu du retard de son équipe. Il n’empêche que les joueurs n’ont pas aimé le coaching de Mauricio Pochettino, annoncé mal à l’aise dans la gestion des stars, mais aussi dans ses relations avec le directeur sportif Leonardo. Avec tout ça, on ne voit pas trop comment le Paris Saint-Germain pourrait le conserver malgré son contrat jusqu’en 2023.