PSG : Pochettino sans pitié, Rafinha n’a pas le niveau !

Régulièrement utilisé par Thomas Tuchel en début de saison, Rafinha ne bénéficie pas de la confiance de Mauricio Pochettino.

Depuis la nomination de l’entraîneur argentin au mois de janvier, le temps de jeu de Rafinha au PSG a chuté. Certes, le frère de Thiago Alcantara a été victime de la Covid-19, mais son retour est effectif depuis plusieurs semaines, et Rafinha demeure un élément très peu utilisé par Mauricio Pochettino. Preuve de la défiance de l’ancien entraîneur de Tottenham à l’égard de l’ancien Barcelonais, ce n’est pas lui qui a été choisi pour combler l’absence de dernière minute de Marco Verratti contre Monaco dimanche soir, malgré les forfaits de Neymar et d’Angel Di Maria dans ce secteur de jeu.

L'exemple à suivre, Moussa Sissoko...

A en croire Le Parisien, il est clair que Rafinha n’a pas les faveurs de Mauricio Pochettino, et cela n’est pas près de changer. « Selon plusieurs sources, ses doutes sur le potentiel du joueur ne datent pas d'aujourd'hui » indique le journal francilien avant de poursuivre. « Ils étaient déjà d'actualité quand l'ancien défenseur était en poste en Angleterre et, à ses yeux, ils escortent toujours l'ex du Barça passé par l'Inter Milan et le Celta Vigo. Là où Tuchel louait un élément « exceptionnel », Pochettino voit un joueur incapable de s'imposer chez les Blaugrana, qui l'ont libéré en octobre dernier ». Dès lors, un départ de Rafinha est-il inévitable lors du prochain mercato ? « A Tottenham, le Français Moussa Sissoko avait vécu une première saison 2016-2017 compliquée (avec Pochettino aux commandes, avant de devenir un élément cadre de l'équipe vice-championne d'Europe ». Il s’agit de l’exemple à suivre pour le Brésilien, qui va tout de même devoir sérieusement s’accrocher s’il ne veut pas finir aux oubliettes à Paris…