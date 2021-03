PSG : Pochettino recalé par Barcelone, vive la la politique

Dans : PSG.

Au mois de janvier, le PSG a fait le choix de se séparer de Thomas Tuchel et c’est Mauricio Pochettino qui a été l’heureux élu de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi.

Libre un an après son départ de Tottenham, l’entraîneur argentin fait l’unanimité au PSG, où ses méthodes sont appréciées. Mais le Paris Saint-Germain a eu de la chance qu’un tel entraîneur soit sur le marché, car Mauricio Pochettino aurait pu rebondir dans un club du top 10 européen bien avant. Dans une interview accordée au Telegraph, Eric Abidal a dévoilé qu’il avait fait de Mauricio Pochettino sa priorité pour succéder à Ernesto Valverde au FC Barcelone au mois de janvier 2020. Pour des raisons politiques, car Mauricio Pochettino est une icône de l’Espanyol Barcelone, l’ex-manager de Tottenham n’a finalement pas été retenu par la direction du Barça et c’est Quique Setien qui a été nommé entraîneur. La suite, on la connait…

« J’avais sur ma liste Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri et Xavi Hernandez. Quique a été nommé, mais ma première option a été Pochettino. J’ai dit au conseil qu’on devait prendre le meilleur entraîneur possible sur le marché, qu’il ne fallait pas en faire une affaire politique parce qu’il était à l’Espanyol avant. Je voulais le meilleur et Pochettino était l’un des meilleurs par rapport à notre style de jeu. Il a atteint la finale de la Ligue des champions avec Tottenham, il faut respecter ça. Il a une bonne philosophie de jeu, une bonne méthode d’entraînement, les joueurs l’adorent et je pensais qu’il ferait un meilleur entraîneur dans cette situation, avec un vrai projet » a dévoilé l’ancien défenseur de l’OL et de l’Equipe de France, directeur sportif du FC Barcelone de 2018 à 2020 et qui regrette profondément de ne pas avoir convaincu sa direction de miser sur Mauricio Pochettino plutôt que sur Quique Setien.