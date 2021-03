PSG : Pochettino explose le salaire de Tuchel

Dans : PSG.

Recruté par le PSG au mois de janvier, Mauricio Pochettino est de très loin l’entraîneur le mieux payé du championnat de France de Ligue 1.

Appelé à la rescousse pour prendre la succession de Thomas Tuchel au PSG, Mauricio Pochettino n’a pas hésité longtemps avant de prendre un vol sans retour pour Paris. Il faut dire que le projet sportif du Paris SG est attrayant avec un effectif de gala et l’ambition de gagner la Ligue des Champions chaque saison. Le plan financier n’incitait pas non plus à refuser cette proposition pour Mauricio Pochettino, lequel est véritablement payé comme un roi par l’Emir du Qatar à en croire l’enquête de L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national dévoile le salaire mensuel de Mauricio Pochettino et celui-ci donne le vertige puisque l’ex-manager de Tottenham émarge à 940.000 euros par mois, un salaire hautement supérieur à celui que percevait Thomas Tuchel. Avant son départ pour Chelsea, l’Allemand gagnait 625.000 euros par mois.

Pochettino devance Kovac et Sampaoli

En toute logique, Mauricio Pochettino est de loin l’entraîneur le mieux payé de Ligue 1. Il devance le très cher Niko Kovac, ancien manager du Bayern Munich que l’AS Monaco rémunère à hauteur de 400.000 euros par mois. Tout fraichement débarqué de Santos avec un gros CV et notamment une Copa America en 2015 avec le Chili, Jorge Sampaoli est le troisième entraîneur le mieux payé du championnat de France avec 300.000 euros mensuels. C’est un gros salaire pour le coach de l’OM, mais inférieur à celui que percevait André Villas-Boas qui touchait 1,2 ME de plus que Jorge Sampaoli par an. Entraîneur de l’OL depuis le mois d’octobre 2019, Rudi Garcia est au pied du podium avec un joli salaire de 280.000 euros par mois tandis que Claude Puel (ASSE) est juste derrière avec 2250.000 euros par mois. Comme quoi même en temps de crise, la Ligue 1 paie très bien ses entraîneurs.