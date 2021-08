PSG : Pochettino et Mbappé, un « non » qui glace Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent ce samedi en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a évidemment pas échappé à une question sur la situation de Kylian Mbappé. En un seul mot, l'entraîneur argentin du PSG a calmé tout le monde.

Les journalistes étrangers étaient nombreux samedi midi afin d’assister aux 15 minutes ouvertes aux médias lors de d’entraînement du Paris Saint-Germain au Camp des Loges à la veille du match Reims-PSG. Sous le regard des cameramen et des photographes, on a ainsi vu Mbappé saluer chaleureusement Leonardo, ou encore Neymar et Messi se livrer à des gestes techniques de gala. Cependant, pour la conférence de presse, situation sanitaire oblige, les journalistes n’étaient pas face à Mauricio Pochettino, lequel se doutait qu’il ne pourrait pas échapper à une question sur la situation de Kylian Mbappé. Et il n’y a même pas eu besoin que le représentant de Marca se « dévoue » pour que rapidement la question de l’avenir de l’attaquant français soit posée.

Kylian Mbabbé n'a rien dit à Mauricio Pochettino

L’accolade entre Kylian Mbappé et Leonardo 🤝 pic.twitter.com/iRAsddeeym — Mbappé Side (@Mbappe_Side) August 28, 2021

La question posée à l’entraîneur argentin du PSG a été directe : « Kylian Mbappé vous a-t-il dit qu’il voulait quitter le Paris Saint-Germain ? ». Et la réponse a fusé : « Non ! ». La situation est donc très claire entre Mauricio Pochettino et son joueur, mais cela n’a pas été suffisant et le coach parisien a encore été questionné sur le dossier Mbappé. « « Notre président et notre directeur sportif ont déjà parlé de la situation de Kyllian Mbappé (…) Kylian a travaillé dans un très bon état d’esprit cette semaine afin de préparer le match à Reims », a fait savoir le technicien du club de la capitale, lequel compte donc sur le champion du monde français pour le déplacement de dimanche à Delaune. En Espagne, on envisage désormais très sérieusement que le dossier Kylian Mbappé tourne au fiasco pour le Real Madrid lors de cette fin de mercato, même si tout sera plus facile dans quelques mois...sauf si Mbappé prolonge au PSG.